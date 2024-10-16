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مانشستر يونايتد ينهي عقدا للأسطورة فيرغسون

16
OCTOBER
2024
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أنهت شركة إينيوس، أحد ملاك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقد المدرب التاريخي السير أليكس فيرغسون كسفير عالمي للنادي، وذلك في إجراء لخفض التكاليف، بحسب ما كشف موقع "ذي أثلتيك" الثلاثاء.
 
وعمل فيرغسون (82 عاما) كسفير ومدير في النادي منذ عام 2013 تاريخ تنحيه عن منصبه إثر مشوار رائع كمدرب على مدى 26 عاما.
 
فيرغسون.. في سطور
 
يُعد الاسكتلندي فيرغسون أفضل وأشهر مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد.
 
قاد مانشستر يونايتد إلى لقب الدوري الإنجليزي 13 مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين في 1999 و2008 إلى جانب الوصافة مرتين.
حصد مع مانشستر يونايتد 38 لقبا في مشوار لافت على مقاعد البدلاء.
 
والوصف الرسمي الوحيد لخدمات فيرغسون كسفير للنادي يمكن رؤيته في حساباته لعام 2014، حيث قال يونايتد إن فيرغسون وقع اتفاقا في أكتوبر 2013 يصبح بموجبه سفيرا عالميا مقابل راتب سنوي بقيمة 2.13 مليون جنيه إسترليني (2.82 مليوني دولار) وهو ترتيب استمر لأكثر من 10 سنوات.
 
واتخذت إينيوس التي يملكها السير جيم راتكليف تدابير لخفض التكاليف منذ استحواذها عمليات كرة القدم لدى "الشياطين الحمر"، إثر شراء 27.7 بالمئة من أسهم النادي من عائلة غلايزر الأميركية.
 
واتفق الطرفان على فسخ العقد بطريقة ودية، حيث يبقى فيرغسون مديرا غير تنفيذي في النادي.
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