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بفوزه على غانا.. السودان يقترب أكثر من كأس أمم أفريقيا 2025

16
OCTOBER
2024
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بات المنتخب السوداني على أعتاب نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي يحتضنها المغرب، إثر تغلبه على ضيفه الغاني 2-0 في مدينة بنغازي الليبية ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات.
 
وجاء الشوط الأول متقاربا بين المنتخبين مع أفضلية سودانية، إلا أنه لم يتمكن أحد الفريقين من هز الشباك، ولكن أصحاب الضيافة كانت لهم الكلمة العليا في الشوط الثاني حيث افتتح احمد حميد الطاش التسجيل إثر انفراده ومراوغته الدفاع الذي كاد يبعد الكرة لكن مهاجم السويحلي أسكنها الشباك (62).
 
ولم يكد يستفيق منتخب "النجوم السوداء" من الصدمة حتى أضاف محمد عبد الرحمن "غربال" الهدف الثاني بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة إثر تمريرة طويلة من أحمد يوسف (65).
 
ورفع السودان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، أمام غانا الثالثة (نقطتين)، وتتصدر أنغولا، التي تلعب لاحقا ضد النيجر، الترتيب (9 نقاط) والنيجر رابعة بنقطة.
 
على صعيد متصل، صعدت السنغال إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب بعد فوزها على مالاوي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة 12 من التصفيات.
 
وسجل ساديو ماني، هدف الفوز القاتل لأسود التيرانغا في الوقت بدل الضائع للمباراة.
 
وباتت السنغال في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو المتصدرة، وظلت مالاوي بلا رصيد في المركز الأخير.
 
وحسمت الكونغو الديمقراطية تأهلها بعدما حققت انتصارها الرابع تواليا على حساب مضيفتها تنزانيا 2-0 في دار السلام ضمن المجموعة الثامنة.
 
ورفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة، أمام تنزانيا (4 نقاط)، وتلتقي لاحقاً غينيا (3 نقاط) مع إثيوبيا (نقطة واحدة).
 
وخطت زامبيا خطوة إضافية نحو النهائيات بتغلبها على مضيفتها تشاد 1-0 في المجموعة السابعة. وسجل الهدف كينيدي موسوندا  (70).
 
واقتربت الغابون أيضاً من النهائيات إثر تغلبها على مضيفتها ليسوتو 2-0 في ليبرفيل ضمن المجوعة الثانية.
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