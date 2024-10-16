تصفيات المونديال.. المنتخب السعودي يواصل نزيف النقاط

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واصل المنتخب السعودي نتائجه المتواضعة ونزيف النقاط بتعادله سلبا مع ضيفه البحريني، الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في الدور الثالث للتصفيات القارية.

ورفعت السعودية التي فشلت في العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارتها أمام اليابان 0-2 في الجولة الماضية، رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع البحرين الرابعة، وخلف أستراليا الثانية بعدد النقاط ذاته، علما أن الاخيرة تعادلت مع اليابان 1-1 المتصدرة برصيد 10 نقاط.

وشهدت مباراة "الأخضر" التي اقيمت أمام 35437 ألف مشجع في ملعب الجوهرة المشعة، إهدار سالم الدوسري ركلة جزاء صدها الحارس البحريني إبراهيم لطف الله (17).

وهي ثالث ركلة جزاء يهدرها لاعبو السعودية في آخر ثلاث مباريات.

أوتابعت اليابان مشوارها الجيد نحو التأهل إلى مونديال 2026 في كرة القدم، رغم تعادلها مع ضيفتها أستراليا 1-1 في سايتاما.

ولم تنجح أستراليا بالفوز على الأراضي اليابانية حتى الآن، بيد أن هدف شوغو تانيغوتشي العكسي في الدقيقة 58، منح "سوكروز" الأمل بتحقيق نتيجة غير مسبوقة أمام 60 ألف متفرج.

وهي النقطة الرابعة لأستراليا من مباراتين بعد تعيين توني بوبوفيتش بدلا من المستقيل غراهام ارنولد الشهر الماضي عقب البداية السيئة في الدور الثالث.

يتأهل بطل ووصيف المجموعات الثلاث إلى المونديال، ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع امكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق عالمي.

واستهلت اليابان المباراة برصيد رائع، مع ثلاث انتصارات وشباط نظيفة مقابل 14 هدفا بحوزتها، بيد أن الهدف العكسي أنهى رصيدها الكامل.

وكان الفوز الأسترالي الأخير على اليابان عام 2009 في ملبورن (2-0).

وحققت الصين فوزها الأول في الدور الثالث على إندونيسيا 2-1 في صراع القاع ضمن المجموعة، ليتساوى المنتخبان بثلاث نقاط.

تقدمت الصين بثنائية جانغ يونينغ (44) وبهرام أبدويلي (21)، فيما ردت إندونيسيا بهدف متأخر عبر توم هاي (86) لم يكن كافيا.