فرنسا تنهي آمال بلجيكا ببلوغ ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

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سجل المهاجم راندال كولو مواني ثنائية قاد بها فرنسا للفوز 2-1 على بلجيكا في بروكسل يوم الإثنين في المجموعة الثانية بالمستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، لتتقدم فرنسا خطوة كبيرة نحو التأهل للدور ربع النهائي.

وافتتح كولو مواني التسجيل بهدف من ركلة جزاء حصلت عليها فرنسا إثر لمسة يد من جانب فوت فاس، ثم حقق لويس أوبيندا التعادل لبلجيكا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد أن أهدر زميله القائد يوري تيليمانس ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 62، أضاف كولو مواني الهدف الثاني وحافظ المنتخب الفرنسي على تقدمه رغم طرد لاعب خط الوسط أوريلين تشواميني لحصوله على الإنذار الثاني قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة.

وتتصدر إيطاليا المجموعة بعشر نقاط حصدتها خلال أربع مباريات وتليها فرنسا في المركز الثاني بتسع نقاط، بينما تجمد رصيد بلجيكا عند أربع نقاط وتليها إسرائيل بدون نقاط.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي تقام منافساته في مارس المقبل.

وكانت بلجيكا تأمل في أن تنهي انتظارا دام 43 عاما لتحقيق الفوز في مباراة رسمية على فرنسا، وقد صنعت فرصا كانت كفيلة بتحقيق ما هو أفضل في المباراة، لكنها أهدرت تلك الفرص أمام المرمى، وهو أمر يعد مألوفا للفريق.

وافتقد منتخب بلجيكا جهود صانع الألعاب كيفن دي بروين والمهاجم روميلو لوكاكو، اللذين طلبا إعفاءهما من المشاركة، كما افتقدت فرنسا جهود كيليان مبابي الذي اختار أيضا عدم المشاركة في فترة التوقف الدولي الحالية.