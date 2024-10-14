رونالدو يسجل في فوز برتغالي مريح على بولندا

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حققت البرتغال فوزا مريحا خارج أرضها على بولندا بنتيجة 3-1، في دوري الأمم الأوروبية، السبت، لتواصل بدايتها المثالية في المسابقة بثلاثة انتصارات.

ووضع برناردو سيلفا البرتغال في المقدمة بعد 26 دقيقة، إثر تمريرة بالرأس من برونو فرنانديز، قبل أن يضاعف كريستيانو رونالدو التقدم بعدها بنحو 11 دقيقة بتسديدة منخفضة من أول لمسة.

وقلص بيوتر جيلينسكي الفارق لصالح بولندا في الدقيقة 78، بتسديدة قوية في سقف المرمى، قبل أن يضيف المدافع البولندي يان بدناريك هدفا بالخطأ في مرماه في الدقائق الأخيرة.

وتواصل البرتغال تصدرها للمجموعة الأولى بالمستوى الأول برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن كرواتيا التي عوضت تأخرها لتهزم ضيفتها اسكتلندا 2-1 في وقت سابق من السبت.

وتحتل بولندا المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما لا تملك اسكتلندا أي نقطة حتى الآن.