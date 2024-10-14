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المغرب يمطر شباك إفريقيا الوسطى بخماسية نظيفة

14
OCTOBER
2024
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أكرم المنتخب المغربي وفادة ضيفه من جمهورية إفريقيا الوسطى بخماسية نظيفة، السبت، في ختام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة على أرضه العام المقبل.
 
وحسم منتخب المغرب نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله رباعية، وفرض لاعب وسط باناثينايكوس اليوناني المعار من مرسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي نفسه نجما للمباراة، بتسجيله ثنائية مع تمريرة حاسمة.
 
وهو الفوز الثالث تواليا للمنتخب المغربي المتأهل تلقائيا كونه المضيف للنهائيات، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 9 نقاط بفارق 5 نقاط أمام مطاردته المباشرة الغابون، التي تعادلت مع ليسوتو سلبا الجمعة في افتتاح الجولة.
 
ويلتقي المنتخبان المغربي وجمهورية إفريقيا الوسطى الثلاثاء في وجدة أيضا، بعدما اختار الأخير المغرب أرضا لمبارياته البيتية في التصفيات.
 
وخاض المنتخب المغربي المباراة في غياب العديد من ركائزه الأساسية بسبب الإصابة، في مقدمتها مهاجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز وقائده جناح غلطة سراي التركي حكيم زياش ومدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي نصير مزراوي الذي خضع لعملية جراحية في القلب.
 
واعتمد المدرب وليد الركراكي على بعض العناصر للمرة الأولى، خصوصا المدافعين المحليين جمال حركاس (الوداد البيضاوي) ويوسف بلعمري (الرجاء البيضاوي)، بينما اضطر إلى استبدال حارس مرمى الهلال السعودي ياسين بونو في الدقيقة 32، ودفع بحارس مرمى نهضة بركان منير المحمدي.
 
وضغط "أسود الأطلس" منذ البداية ونجحوا في افتتاح التسجيل عبر جناح ريال بيتيس الإسباني عبد الصمد الزلزولي، الذي استغل كرة مرتدة من الحارس دومينيك يوفيغان إثر تسديدة لجناح العين الإماراتي سفيان رحيمي فتابعها داخل المرمى (18).
 
وعزز أوناحي تقدم منتخب بلاده بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس، إثر تمريرة من بلعمري (38).
 
وأضاف قائد مدافع باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي الهدف الثالث بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، إثر تمريرة من أوناحي (45).
 
وسجل أوناحي هدفه الشخصي الثاني والرابع لـ"أسود الأطلس"، عندما تلقى كرة من الزلزولي داخل المنطقة فسددها قوية ارتطمت بسقف العارضة وعانقت الشباك (45+2).
 
وختم رحيمي المهرجان بهدف خامس من ركلة جزاء في الدقيقة 71.
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