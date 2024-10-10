"من يبقَ فسيموت".. إعصار ميلتون يهدد حياة ميسي والأرجنتينيين

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يعيش منتخب الأرجنتين لحظات توتر لا علاقة لها بكرة القدم، في الوقت الذي يستعد فيه أبطال العالم للالتزامات الرسمية خلال فترة التوقف الدولي "أيام فيفا"، حيث يسعى راقصو التانغو إلى تعزيز صدارتهم في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتتواجد بعثة الأرجنتين في منتجع ألبيسيليستي بميامي بولاية فلوريدا الأميركية، وهي المنطقة التي يهددها إعصار ميلتون والذي يثير قلق الجميع وصنف بأسوأ كارثية طبيعية منذ قرن، وهو ما يهدد مغادرة زملاء الأسطورة ليونيل ميسي إلى ماتورين لمواجهة فنزويلا، يوم الجمعة.

وصل الإعصار إلى الفئة الخامسة مع رياح تصل سرعتها إلى 265 كيلومترا في الساعة، ما يجعل ولاية فلوريدا بأكملها في حالة من الترقب، وتنتظر الأرجنتين التي عاد ميسي إلى قائمتها – سماع المزيد من التطورات، لكن القلق يتزايد ساعة بعد أخرى.

واعترف المدرب ليونيل سكالوني في مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء، بأن فريق الأرجنتين يشعر بالقلق، في ظل التقارير التي تتحدث عن شدة الإعصار، وأضاف أنه ليس من المؤكد أن البعثة ستتمكن من السفر إلى فنزويلا، يوم الأربعاء، كما كان مخططا.

وتوقع المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن يضرب الإعصار على الأرجح المناطق بالقرب من منطقة تامبا باي، حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وشهدت مناطق عدة في خليج تامبا في ولاية فلوريدا طوابير طويلة للحصول على البنزين، وأمر السلطات على طول الساحل الغربي للولاية بالإخلاء استعدادا للكارثة المحتملة.

كما حذرت جين كاستور، عمدة تامبا، من إعصار ميلتون، وقالت: إذا قرروا البقاء، فسوف يموتون.

بدورها، كشفت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، أن الخطة تكمن في مغادرة البعثة إلى كولومبيا ومنها إلى ماتورين، وحتى الساعة الأولى، من يوم الأربعاء، لا توجد عواصف أو رياح قوية في المنطقة التي يتواجد بها المنتخب، فقط السماء ملبدة بالغيوم، لكن اللاعبون يعلمون أن كل شيء يمكن أن يتغير في عضون دقائق.

وكان منتخب الأرجنتين قد فضل التجمع في ميامي الأميركية لتوفير أفضل الظروف الممكنة لمباراتيه في تصفيات المونديال، ومع ذلك، يبدو القرار الذي اتخذه أبطال العالم غير مدروسا في مواجهة الإعصار الذي يقترب من فلوريدا.

وتتصدر الأرجنتين الترتيب برصيد 18 نقطة وتزور فنزويلا (العاشرة)، يوم الجمعة، على ملعب مونومنتال في ماتورين بولاية موناغاس.

ولأسباب تتعلق بالبعد وتجنب الإجهاد الناجم عن ساعات الطيران الطويلة، نقل الجهاز الفني تحضيرات اللاعبين، الذين يأتي معظمهم من أندية في أوروبا، من بوينس آيرس إلى مجمع إنتر ميامي في فلوريدا.