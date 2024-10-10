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بعد رحيله عن ليفربول.. يورغن كلوب يتولى منصبا جديدا

10
OCTOBER
2024
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أعلنت شركة ريد بول النمساوية في بيان لها، الأربعاء، عن توقيع الألماني يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول الإنجليزي عقدا طويل الأمد لمنصب رئيس كرة القدم العالمية في الشركة.
 
وتملك الشركة أندية لايبزيغ الألماني وسالزبورغ النمساوي وليدز يونايتد الإنجليزي ونيويورك الأميركي وبراغانتينو البرازيلي وأوميا أرديغا الياباني، على أن يسري العقد بدءا من الأول من يناير 2025.
 
وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أن كلوب حصل على خيار في العقد يسمح له بالرحيل لتولي منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، خلفا لناغلسمان.
 
وتابعت الشبكة أنه اعتبارا من يناير، سيقوم كلوب (57 عاما)، بتقديم المشورة لجميع فرق ريد بول حول أمور التدريب وفلسفة اللعب وتطوير المواهب والمدربين والانتقالات وغيرها.
 
وعبر كلوب عن سعادته بالمنصب الجديد الأول له منذ رحيله عن ليفربول، معلقا: "بعد ما يقرب من 25 عاما على الهامش، لا يمكنني أن أكون أكثر حماسا للمشاركة في مشروع مثل هذا".
 
وأضاف: "ربما تغير الدور، لكن شغفي بكرة القدم والأشخاص الذين يصنعون اللعبة على ما هي عليه الآن.. من خلال الانضمام إلى ريد بول عالميا، أريد تطوير وتعزيز ودعم المواهب الكروية المذهلة التي لدينا تحت تصرفنا".
 
وكان أوليفر مينتزلاف المدير الرياضي في شركة ريد بول، مصمما على التعاقد مع كلوب، وعلق: "نحن فخورون جدا بهذا التوقيع الاستثنائي، وهو بلا شك الأهم في تاريخ كرة القدم لريد بول".
 
وتابع: "يورغن كلوب هو أحد أكبر الشخصيات والمؤثرين في عالم كرة القدم، بمهاراته وكاريزماه الاستثنائية، بصفته رئيسا لكرة القدم، سيكون بمثابة تغيير في مشاركتنا في كرة القدم الدولية وتطويرها المستمر. نحن نتطلع إلى تلقي تعزيزات قيمة وحاسمة في المجالات الرئيسية للأندية بل وأفضل، جماعيا وفرديا".
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