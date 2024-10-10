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من المتوقع أن يغيب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن الملاعب لفترة 6 أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة، حيث تأكد عدم مشاركته في مواجهتي تشلسي وأرسنال في البريميرليغ.

وأصيب الحارس الدولي (32 عاما) خلال الفوز على كريستال بالاس 1-0 الأسبوع الماضي، وخرج من الملعب في الشوط الثاني ليحلّ بدلا منه الحارس التشيكي فيتيسلاف ياروش (23 عاما).

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الفحوصات الطبية أظهرت أن أليسون بيكر لن يكون جاهزا للعب حتى بعد فترة التوقف الدولي، حيث من المتوقع عودته إلى المستطيل الأخضر أمام ساوثمبتون في 24 نوفمبر المقبل.

ويواجه ليفربول متصدر الدوري برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وأرسنال بقيادة مدربه الجديد الهولندي آرني سلوت، تشلسي في 20 الشهر الحالي و"الغانرز" بعد أسبوع، في حين يواجه لايبزيغ وباير ليفركوزن الألمانيين في مباراتيه المقبلتين في دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يحلّ الحارس الأيرلندي كويمين كيليهر (25 عاما)، الذي غاب عن مباراة بالاس بسبب المرض بدلا من بيكر بين الخشبات الثلاث، كما فعل في الموسم الماضي عندما غاب الأخير بسبب إصابة أخرى في أوتار الركبة.

وفي حديثه بعد الفوز على كريستال بالاس، توقع سلوت غياب حارس مرماه الأول لفترة طويلة، قائلا: "يتعيّن علينا الانتظار لنرى، لكن سيستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى يعود. أعتقد أنه سيعود، نعم (أوتار الركبة)".

وتابع: "من الواضح أنه حارسنا الأول، إنه أفضل حارس مرمى في العالم. إنها ضربة قوية دائما عندما يتعرض للإصابة، ليس فقط له ولكن لنا كفريق".