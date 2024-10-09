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ديل بييرو من جديد في يوفنتوس.. ابنته تنضم إلى "السيدة العجوز"

9
OCTOBER
2024
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ديل بييرو آخر في يوفنتوس، في هذه الحالة، لا يتم الحديث عن عودة الأسطورة إلى نادي يوفنتوس كمدرب، ولكن عن ابنته دوروتيا التي ستلعب في فريق السيدات تحت 17 عاما.
 
وتبلغ ابنة الهداف الإيطالي "15 عاما"، وبدأت مسيرتها في الولايات المتحدة الأميركية عندما كان والدها لاعبا في لوس أنجلوس، والآن ستتمكن دوروتيا من ارتداء قميص أحد الأندية الإيطالية لأول مرة.
 
 
ترتدي دوروتيا الرقم "7"، وكانت والدتها تتابعها دائما ووثقت نموها كلاعبة من خلال مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ بدأ شغف الفتاة بكرة القدم منذ نعومة أظافرها، والآن تستعد لإكمال مسيرة والدها لكن على مستوى السيدات.
 
وليس دوروتيا فقط من تمارس كرة القدم في العائلة، حيث هناك توبياس، الابن الأكبر لديل بييرو، والذي بدأ مسيرته في إيطاليا، وفي الأسابيع الأخيرة اختار صاحب الـ "16 عاما" تمثيل إمبولي.
 
 
لكن أمام الابنة والابن الكثير من العمل حتى يقتربا من إنجازات والدهما مع يوفنتوس، فقد شارك ألكسندر ديل بييرو في 705 مباريات مع السيدة العجوز، وسجل 190 هدفا في مختلف المسابقات، كما فاز بستة ألقاب في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، إضافة إلى لقب آخر في الدوري الإيطالي للدرجة الثانية، ودوري أبطال أوروبا، وكأس إيطاليا، و4 ألقاب في كأس السوبر الإيطالي.
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