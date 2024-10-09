وفاة مأساوية لسائق فرنسي بسبب حادث في رالي المغرب

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توفي السائق الفرنسي فريدريك بودري بعد تعرضه لحادث في رالي المغرب قرب مدينة زاكورة يوم الاثنين.

وقال منظمو الرالي في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الفرنسي (46 عاماً)، والذي كان يشارك في رالي المغرب للمرة الثانية، اصطدم بالكثبان الرملية.

وأضاف البيان: تم تقديم المساعدة له على الفور من قبل أطباء إحدى المروحيات الطبية التي نقلته إلى مستشفى زاكورة، حيث توفي بشكل مأساوي.

وقال فريق بودري (نوماد ريسنج) إنه يشعر بحزن عميق لوفاته، وكتب عبر موقع "فيس بوك": تعازينا الحارة ودعواتنا لزوجته وأطفاله.