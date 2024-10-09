بريطانيا تطالب بتفتيش صلاح وهالاند في المطارات

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أبلغ نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بضرورة المرور عبر طوابير التفتيش الأمني المعتادة في المطارات على الرغم من مطالبتهم بمعاملة خاصة.

ووفقا لتقارير إنجليزية، زعم كبار مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز أن نجوم المسابقة المشاهير الذين يتقدمهم إيرلينغ هالاند ومحمد صلاح وكيفن دي بروين يجب إعفاؤهم من الفحوصات الأمنية عند السفر بين وجهات بريطانية على متن رحلات طيران خاصة.

وكان ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي، قد اقترح إعفاء اللاعبين من إجراءات التفتيش الأمنية، لأن ذلك قد يؤدي إلى اصطفافهم في طوابير طويلة، وبالتالي فتح الباب أمام تعرضهم لمناوشات ومضايقات من قبل المشجعين الذين يلاحقونهم لالتقاط صور شخصية معهم.

وكشفت "الصن" أن الحكومة البريطانية أصرت على ضرورة تفتيش النجوم مثل أي شخص آخر، وقال مصدر للصحيفة: هذا ليس مظهرا جيدا للدوري الإنجليزي الممتاز، عملت الحكومة على سد الثغرات الأمنية المحتملة، من خلال إخضاع الطائرات الخاصة للتفتيش، وأثارت الضغوط التي مارسها ريتشارد ماسترز استياء الحكومة، من غير المعقول أن يعتقد لاعبي كرة القدم يجب أن يعاملوا بشكل مختلف عن الباقين.

وزادت "ذا صن": كانت هناك ترتيبات أمنية خاصة لبعض الرحلات الجوية المستأجرة الخاصة التي استخدمتها فرق كرة القدم في الماضي، لكن هذا لم يعد هو الحال.