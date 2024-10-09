إنييستا يعتزل كرة القدم.. ورسالة مؤثرة من ميسي

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أعلن أندريس إنييستا لاعب وسط إسبانيا وبرشلونة السابق اعتزال كرة القدم يوم الثلاثاء بعد مسيرة مرصع ةبالألقاب استمرت 24 عاما.

وكان إنييستا (40 عاما) القلب النابض في خط وسط إسبانيا وبرشلونة خلال فترة من النجاح المتواصل للفريقين بين أواخر العقد الأول وأوائل العقد الثاني من القرن 21.

وقال إنييستا، الذي كان نادي الإمارات في دوري المحترفين الإماراتي آخر فريق يرتدي قميصه، وسط دموعه خلال مؤتمر صحفي "اسمحوا لي أن أكون عاطفيا قليلا اليوم. لم أكن أتوقع أن يأتي هذا اليوم أبدا، لم أتخيل ذلك على الإطلاق. نعم هذه الدموع التي ذرفتها هذه الأيام هي دموع العاطفة والفخر وليست دموع حزن. "إنها دموع صبي من مدينة صغيرة مثل فوينتيالبيا، كان يحلم بأن يكون لاعب كرة القدم وحقق ذلك بعد الكثير من العمل الشاق والتضحية وعدم الاستسلام أبدا، وهي قيم رئيسية في حياتي".

وأضاف: "أشعر بالفخر الشديد بهذا المسار، مع كل الأشخاص الذين رافقوني".

وشارك لاعب خط الوسط الموهوب في 131 مباراة مع إسبانيا، سجل خلالها الهدف الوحيد في نهائي كأس العالم 2010 ليمنح بلاده الفوز على هولندا ويقودها لتحقيق أول ألقابها في البطولة.

ولعب أيضا دورا رئيسيا في فوز إسبانيا ببطولة أوروبا 2008 لينهي صيام بلاده عن الألقاب الذي دام 44 عاما، واختير كأفضل لاعب في البطولة عندما دافعت إسبانيا بنجاح عن اللقب بعد أربع سنوات.

وولد إنييستا في قرية فوينتيالبيا الصغيرة، على بعد أقل من ساعة بالسيارة عن العاصمة مدريد، وانضم إلى أكاديمية برشلونة للشبان (لا ماسيا) بعمر 12 عاما وشارك في 674 مباراة مع الفريق الكتالوني، وقاده لمدة ثلاثة مواسم.

وقبل عام من أن يصبح بطل إسبانيا في نهائي كأس العالم، قدم إنييستا أداء رائعا في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي الإنجليزي.

وضمن هدفه الرائع بتسديدة مذهلة في الوقت بدل الضائع تأهل برشلونة إلى النهائي قبل أن يفوز باللقب، وهو أول انتصار لبيب غوارديولا في دوري الأبطال كمدرب.

وفاز إنييستا بالدوري الإسباني تسع مرات مع برشلونة، وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا ست مرات، وكأس السوبر الأوروبية مرتين، وكأس العالم للأندية ثلاث مرات، وكان معظم هذه الألقاب إلى جانب تشابي هيرنانديز منافسه على لقب أفضل لاعب إسباني في التاريخ.

وكتب ليونيل ميسي زميله السابق في برشلونة، والذي تفوق عليه في سباق الكرة الذهبية 2010، على وسائل التواصل الاجتماعي "أحد أكثر زملائي سحرا وأحد هؤلاء الذين استمتعت باللعب معهم أكثر من غيرهم، أندريس إنييستا، الكرة ستفتقدك ونحن أيضا! أتمنى لك كل التوفيق، أنت ظاهرة".

وأنهى إنييستا مسيرته الرائعة مع إسبانيا وبرشلونة في عام 2018 وانتقل إلى فيسيل كوبي ليحقق معه ثلاثة ألقاب هي الدوري الياباني وكأس اليابان وكأس السوبر اليابانية، قبل انتقاله إلى الإمارات في العام الماضي.