living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كارداشيان عن علاقتها مع بيلنغهام: أطفالي مستعدون

8
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في الأول من سبتمبر الماضي، زارت كيم كارداشيان مرافق مدينة ريال مدريد الرياضية "الفالديبيباس" مع اثنين من أطفالها، وبعد ذلك ذهبوا إلى استاد "سانتياغو برنابيو" لحضور مباراة الفريق أمام ريال بيتيس، كما تمكنوا من النزول إلى أرضية الملعب والالتقاء برئيس النادي فلورنتينو بيريز، والعديد من النجوم.
 
ولاحقا، ظهرت شائعات لا حصر لها حول علاقة محتملة بين كارداشيان وجود بيلنغهام، نجم الفريق الأبيض.
 
ونفت النجمة السينمائية الأميركية بشكل قاطع الشائعات التي تحدثت عن دخولها في علاقة مع لاعب خط الوسط الإنجليزي، وقالت في مقابلة نشرتها "موندو ديبورتيفو": إنه أمر مضحك للغاية لأن أطفالي يحاولون إقناعي بقولهم لي "نحن مستعدون" وأنا لست كذلك.
 
وزادت: يريد أحد أطفالي أن أكون مع لاعب كرة سلة أو كرة قدم، أما هناك آخر فيريد أن أدخل في علاقة مع المذيعين، كما لو كان لديهم قوائم، ويحاولون إعدادي خلسة، وهذا ليس ما أريده.
 
واقتحمت كارداشيان مقر تدريبات ريال مدريد لتنشر عبر صفحتها على "إنستغرام" صورها برفقة عدد من النجوم وأبرزهم شريكها التجاري الإنجليزي جود بيلنغهام والفرنسي إدواردو كامافينغا والبرازيلي فينيسيوس جونيور.
 
وكانت كيم وقعت مع الإنجليزي في وقت سابق ليكون وجه ماركتها التجارية "سكيمز" لبيع الملابس، ويعد بيلنغهام أحد أبرز وجوه الفريق في الجانب التسويقي وبات يحظى بمكانة كبيرة داخل وخارج المستطيل الأخضر.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   