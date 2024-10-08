اتجه ريال مدريد إلى نجمه السابق سيرجيو راموس لحل الأزمة التي يعاني منها دفاعه عقب تعرض داني كارفخال إلى قطع في الرباط الصليبي أنهى موسمه، إلا أن اللاعب الذي لا يرتبط بأي نادٍ حالياً يضع مطالب مالية تراها إدارة النادي غير منطقية.

وتعرض داني كارفخال إلى قطع في الرباط الصليبي يوم السبت ما يعني نهاية موسمه، وفجأة ظهر اسم سيرجيو راموس (38 عاماً) ليكون أحد الأسماء المرشحة لتعويض الضربة القوية التي تلقاها الفريق.

ووفقاً لـ"دياريو غول" فإن مسؤولي ريال مدريد يجدون في راموس الخيار الأفضل لتعزيز خط الدفاع هذا الموسم، إذ يمكنه اللعب كقلب دفاع أو ظهير أيمن.

لكن ريال مدريد يواجه مشكلة تتمثل في مطالب اللاعب المالية، إذ يريد راموس، قائد الفريق لفترة طويلة من الزمن قبل رحيله صيف 2021، الحصول على مرتب صافٍ قدره 6 ملايين يورو، وهو ما يعتبره مسؤولو النادي مرتفعاً.

ويبدو أن جلوس راموس في منزله سينتهي قريباً، إذ يريد يوفنتوس التعاقد معه لتعويض إصابة المدافع البرازيلي بريمن الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأسبوع الماضي.