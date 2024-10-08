بعد تخفيف عقوبة الإيقاف.. بوغبا يستهدف مونديال الأندية

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قد يكون بول بوغبا أحد النجوم البارزين في كأس العالم للأندية لكرة القدم الصيف المقبل، في إطار مساعي النجم الفرنسي إلى تصحيح مساره.

ويستعد بوغبا البالغ من العمر 31 عاماً لاستئناف مشواره الاحترافي في مارس المقبل بعدما كشف يوم الجمعة عن نجاحه في تخفيف العقوبة الموقعة عليه بسبب المنشطات.

ومن المنتظر أن يفسخ اللاعب الفرنسي التعاقد مع ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي الذي يمتد حتى صيف 2026، وذلك بعد نشر محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) القرار الرسمي لتخفيف عقوبته، يوم الاثنين.

ويتردد أن اللاعب وناديه الإيطالي اتفقاً أن فسخ التعاقد سيصب في مصلحة الطرفين.

وألمح مقربون من اللاعب إلى اهتمام أحد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في الصيف المقبل بمشاركة 32 فريقاً.

وسيكون بإمكان بوغبا الانتقال إلى ناد جديد اعتبارا من يناير المقبل، وقد تكون انتعاشه بدنياً مقارنة بلاعبين آخرين يعانون من ضغط المباريات محلياً وقارياً بمثابة ميزة تغري أي منافس بضمه.

ويتردد أن إنتر ميامي الذي يضم بين صفوفه ليونيل ميسي أحد الأندية المهتمة بضم بوغبا، علما أن النجم الفرنسي حضر مباراة للفريق الأميركي في الشهر الماضي.

وتعرض بوغبا للإيقاف لمدة أربع سنوات في مارس 2024 بعد إيقافه مؤقتاً في سبتمبر 2023 بعد اختبار إيجابي أثبت تعاطيه مادة منشطة، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى 18 شهراً.