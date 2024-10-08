في برشلونة.. الكشف عن أول فريق لـ "المتحولين جنسياً"

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شهد الدوري الإقليمي في برشلونة مشاركة أول فريق كرة قدم يتكون حصريا من الأشخاص المتحولين جنسيا.

ولم يتمكن فريق فينكس إف سي من تحقيق الانتصار في مباراته الأولى.

ويضم الفريق مجموعة من اللاعبين الذين لم يحظوا بفرصة اللعب في دوري السيدات – على حد تعبيرهم، إذ اضطر هوغو مارتينيز، مؤسس النادي، الذي ترك فريق كرة القدم النسائي الذي كان لعب له سابقا.

وقال: كنت فتى ألعب في فريق الفتيات، لكن من دون تغيير هويتي، لذلك لم يسمح لي باللعب مع الأولاد.

ثم ابتكر هوغو فكرة إنشاء فريق، لذلك تواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المتحولين جنسيا الذين أرادوا لعب كرة القدم، وكون فريقا من 30 لاعبا، واستغرق إطلاقه ثلاث سنوات.

بدوره، أوضح الاتحاد الكتالوني لكرة القدم أن دوريات الرجال كانت مختلطة خلال الموسمين الماضيين، لذا يمكن للاعبين من أي جنس المشاركة.