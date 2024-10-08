لاعب الدنمارك يصاب بالجنون.. عض شرطية وسرق بقالة

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يغرق نيكي بيل، اللاعب السابق لمنتخب الدنمارك، في سلسلة من المتاعب بعد نهاية مسيرته الاحترافية، إذ حكم عليه بالسجن لمدة 4 أسابيع بتهمة سرقة غريبة من إحدى البقالات.

وقبض على البالغ "36 عاما" بعدما سرق علبتي نبيذ وعصير مع حساء سريع التحضير، ولوهلة يبدو الأمر غريبا للغاية، لكنه مجرد قطرة في محيط سلوكه المنحرف بعد كرة القدم.

وأراد النجم السابق سرقة بضائع تبلغ قيمتها 20 يورو فقط، لكن محاولة السرقة انتهت نهاية دراماتيكية، واجهه اثنان من الموظفين ولم يسمحا له بالهروب من البقالة، حينها أمسك بيل برقبة أحدهما، وهدده: سأكسر فكك، وسيتعين عليك تناول الزبادي لمدة 6 أسابيع.

ثم اتصل الموظف بالشرطة، وقال بيل مرة أخرى للضابط: أيها الخائن، سأقبض عليك عندما لا تكون في الخدمة.

وفي المحكمة اعترف بيل بالسرقة وتهديد الموظفين، لكنه نفى أن تكون تلك جريمة سطو، لينتهي به الأمر وراء القضبان لمدة شهر.

ولا تعد المرة الأولى التي يتم فيها القبض على المهاجم الذي لعب في الدوري الإيطالي والإسباني، فقد كان في السجن عام 2018 بتهمة ضرب امرأة وتجارة الكوكايين، وبعد 3 سنوات دِين بهجوم غريب على الشرطة، بعدما عض ذراع شرطية.

كما تورط في العديد من القضايا الأخرى، مثل القيادة تحت تأثير الكحول، وتهديدات بالعنف، وخلال إحدى الحفلات تعرض لإطلاق نار.

ولعب بيل لـ 16 ناديا خلال مسيرته، بما في ذلك فياريال ورايو فاييكانو، وكانت الفترة الأخيرة هي الأكثر نجاحا في مسيرته، حيث سجل 24 هدفا و10 تمريرات حاسمة في 50 مباراة بالدوري النرويجي.