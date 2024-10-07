إقالة تن هاغ تقلق نستلروي وتسعده

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تبدو إقالة الهولندي إريك تن هاغ من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي قريبة بعد سلسلة من التعثرات للفريق في الوقت الذي تكشف فيه التقارير أن مساعده رود فان نستلروي ينتظر إقالته كي يتولى المنصب.

ويلعب يونايتد مع أستون فيلا يوم الأحد وفي حال تعثره يخشى تن هاغ من الإقالة، خاصة وأن الفريق لم يحقق أي انتصار منذ 17 سبتمبر أمام بارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزية 7 -صفر، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي، وخاصة وأن الإدارة صرفت قرابة 200 مليون يورو في قترة الانتقالات الماضية.

وأبان تن هاغ في مؤتمر صحفي أنه "لا يفكر في الرحيل، جميعنا قررنا في هذا الصيف أن نستمر سويا، وأيضا حددنا ما الذي نحتاجه كي نتحسن وكيف نصنع فريقا.

وتربط تقارير أن قائمة بدلاء تن هاغ لتدريب مانشستر يونايتد تضم الإيطالي سيموني إنزاغي وغاريث ساوثغيت، إلا أن "ميرور" البريطانية أكدت أن رود فان نستلروي نجم الفريق السابق ومساعد المدرب الحالي سيمنح المنصب حال إقالة مواطنه.

وأبانت "ميرور" أن نستلروي لا يريد أن ينظر له أنه خائن وأن هذه المشاعر سببت مشاحنات بين المدرب ومساعده.