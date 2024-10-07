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كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يرغب في ضم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي الحالي ونجم الفريق السابق في الصيف القادم.

وارتبط نيمار بالعودة إلى برشلونة بعد رحيله عن صفوف النادي الإسباني في صيف 2017 للانضمام إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بقيمة 222 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نيمار قد يعود إلى برشلونة في صيف عام 2025، إذ يتطلع لابورتا إلى إبرام صفقة بمثابة "القنبلة" للاحتفال بالعودة إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا يرغب في إبرام هذه الصفقة أيضاً لإعطاء دفعة لحملة إعادة انتخابه رئيساً للنادي.

وكان اسم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي قد تصدر قائمة أبرز اللاعبين الذين يرغب لابورتا في ضمهم إلى برشلونة، قبل أن يظهر اسم نيمار ويرتبط بناديه الأسبق مجدداً.

وينتهي عقد النجم البرازيلي مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، إذ انضم للفريق في صيف 2023 قادماً من باريس سان جيرمان.

ويغيب نيمار عن المشاركة مع الهلال منذ ما يقرب من عام، بعدما تعرض لإصابة مع منتخب بلاده عندما قُطع رباطه الصليبي في أكتوبر من العام الماضي، ولم يتم قيده ضمن قائمة اللاعبين الأجانب مع الفريق.