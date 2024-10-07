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بعد الإصابة الخطيرة.. ريال مدريد يفاجئ كارفاخال بقرار جديد

7
OCTOBER
2024
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أعلن ريال مدريد الإسباني، الأحد، أنه اتفق مع مدافعه الدولي داني كارفاخال على تمديد عقده.
 
وجاء الإعلان بعد ساعات قليلة من تعرض اللاعب (32 عاما) لإصابة خطيرة في المباراة ضد فياريال، السبت، في المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا في كرة القدم.
 
وذكر ريال مدريد، في بيان منشور على موقعه الرسمي: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه، كما هو مخطط له، اتفق مع داني كارفاخال على تمديد عقد لاعبنا، الذي سيظل مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو 2026".
 
وتابع: "يريد ريال مدريد أن يظهر له كل دعمه وحبه ويتمنى له الشفاء العاجل حتى نتمكن من الاستمتاع بكرة القدم على أرض الملعب مرة أخرى في أقرب وقت ممكن".
 
وكان النادي الملكي أعلن في وقت سابق الأحد، أن مدافعه الدولي يعاني تمزقا في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين تتطلبان إجراء عملية جراحية.
 
وقال الريال، في بيان: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا داني كارفاخال من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، وتمزق في الوتر الخلفي للساق اليمنى".
 
وأضاف النادي أن كارفاخال سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة، دون تقدير مدة غيابه، حتى لو أكد اللاعب الإسباني عبر حسابه على إنستغرام أنه سيتعين عليه الابتعاد عن الملاعب لـ"أشهر عدة".
 
وكتب كارفاخال أيضا في منشوراته: "أنا أتطلع بالفعل لبدء علاجي والعودة مثل الوحش. شكرًا جزيلا لكم على رسائلكم".
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