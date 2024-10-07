مرموش يقود فرانكفورت لتعادل مثير أمام بايرن ميونيخ

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تعادل آينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه بايرن ميونيخ (3-3) في المباراة التي أقيمت، الأحد، على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل مين جاي كيم الهدف الأول للبافاري في الدقيقة 15 من المباراة بعد تلقيه تمريرة من مولر داخل منطقة الجزاء.

وتعادل عمر مرموش لفرانكفورت في الدقيقة 22 بعد استلامه كرة بينية من كناوف ليطلق كرة أرضية سكنت شباك الحارس مانويل نوير.

وتقدم هوغو إيكيتيكي لآينتراخت في الدقيقة 35 بعد تلقيه تمريرة من مرموش لينفرد بالحارس ويضع الكرة في المرمى.

إلا أن دايو أوباميكانو أعاد المباراة لنتيجة التعادل بعدما سجل للبايرن في الدقيقة 38 بعد تلقيه تمريرة من غنابري داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 53، أحرز أوليسيه هدف جميلا من كرة مقوسة وضع بها العملاق البافاري في المقدمة من جديد.

لكن المصري مرموش أنقذ فريقه في الدقيقة 94 بهدف التعادل من انفراد بمرمى الحارس العملاق مانويل نوير.

بهذا التعادل، واصل البايرن صدارته للترتيب بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة، بينما رفع فرانكفورت رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث.

وتصدر مرموش قائمة هدافي الدوري الألماني لهذا الموسم برصيد 8 أهداف بفارق 3 أهداف عن الإنجليزي هاري كين الذي أحرز 5 أهداف.