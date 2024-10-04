صورة "مكياج" مودريتش تثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

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نشر لوكا مودريتش، قائد ريال مدريد ومنتخب كرواتيا، تهنئة بعيد ميلاد ابنته صوفيا عبر حسابه على "إنستغرام"، وغالبا ما يشارك لاعب خط الوسط صورا عائلية، لكن هذه المرة أثار منشوره ضحك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفائز بالكرة الذهبية 2018 صورا مع ابنته، يظهر خلالها بمكياج على وجهه، مع عبارة: عيد ميلاد سعيد يا ملاكي الصغير.. فنان المكياج الخاص بي.

وجمعت الصورة أكثر من مليون و800 ألف إعجاب خلال أقل من 20 ساعة من نشرها.

وترك العديد من المعجبين تعليقات ساخرة، وقال أحدهم: الصورة هي أفضل شيء حدث في "إنستغرام". وكتب آخر: الأمير أصبح أميرة.

ويعيش لوكا مودريتش في مدريد مع عائلته، وعلى الرغم من أنه بلغ "29 عاما" الشهر الماضي، إلا أنه لا يزال يلعب دورا مهما في ريال مدريد، ويعد اللاعب الأكثر فوزا بالألقاب في تاريه النادي الأبيض بـ "26 لقبا".