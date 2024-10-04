الشابة الحسناء ولقطة نادال الشهيرة

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خلال معظم فترات بطولة ريو دي جانيرو المفتوحة للتنس 2014، جذبت شابة الأنظار بعدما ظهرت بجانب الإسباني الشهير رافائيل نادال، كما خطفت أنظاره كثيرا، وهو ما التقطته عدسات الكاميرات والتلفزيون في عدة مناسبات.

عندها تساءل عالم التنس من هي تلك الفتاة الجميلة التي تم إحضارها لجمع الكرات؟ حيث وقفت الشابة خلال معظم فترات البطولة بجانب نادال، وسرعان ما حصلت على لقب أجمل جامعة كرات شهدها العالم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغرق الفضوليون وقتا طويلا لاكتشاف هويتها، ونجحوا في الوصول إلى حسابها على "إنستغرام"، واكتشفوا اسم الفتاة الساحرة التي تدعى فرناندا مايا كاريلي، والتي تحولت فيما بعد إلى العمل كإعلامية ومذيعة داخلية في استاد نيلتون سانتوس.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تكسب خلالها ردود أفعال واسعة، إذ سبق ونالت الأضواء في 2012 عندما كانت جامعة كرات في بطولة كرة قدم محلية بالبرازيل، وساهمت في فوز فريق بوتافوغو بعدما ألقت الكرة إلى لاعب الفريق بسرعة، في الوقت الذي أبعد فيه مدافع فاسكو دي غاما الكرة إلى الخارج لمنح الفريق مساحة للتنفس.

والآن تملك فرناندا مايا قرابة النصف مليون متابع على "إنستغرام".