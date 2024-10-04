"حالة من العذاب".. الموافقة على نقل رفات مارادونا

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من المقرر نقل جثمان أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على وفاته.

وسيتم استخراج رفات أسطورة الأرجنتين ونقله إلى نصب تذكاري في العاصمة بوينس آيرس.

وتوفي مارادونا في 2020 بعد إصابته بنوبة قلبية في منزله، وكان قد غادر المستشفى قبل أسبوعين فقط بعد إصابته بنزيف في المخ، وتم دفن أعظم لاعبي كرة القدم في مقبرة "غاردين بيلا فيستا" بالعاصمة الأرجنتينية.

وبحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أصدر القاضي حكما أخيرا، يوم الثلاثاء، يسمح بنقل جثمان مارادونا إلى موقع تذكاري دائم في حي "بويرتو ماديرو".

ويقول أبناؤه إنه سيكون مكانا حيث يمكن زيارته والحصول على التقدير والمحبة من ملايين الأشخاص الذين يعبرون عنه يوميا من خلال وسائل مختلفة.

وسيطلق على اسم الضريح اسم "ميموريال ديل دييز" أو "ميموريال إم 10"، تكريما لقميص مارادونا الشهير "رقم 10".

واصطف الآلاف من المشجعين في شوارع الأرجنتين وإيطاليا بعد وفاة الأسطور منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وترك مارادونا خلفه خمسة أبناء وزوجته السابقة كلوديا فيلافان، التي طلقها في 2003، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة متأخرة أقامتها ابنتاه جيانينا ودالما في مارس المقبل، بعدما اتهم الفريق الطبي لمارادونا بالتسبب في وفاته.

وستركز القضية الجنائية ضد الأطباء والممرضات الثمانية على كيفية تعاملهم مع مارادونا في ساعاته الأخيرة، ويتهمون بترك الأسطورة في حالة من العذاب مع تدهور حالته الصحية.

ويواجه أفراد الطاقم الطبي الثمانية، ومن بينهم طبيبته النفسية عقوبة السجن لمدة 25 عاما في حالة إدانتهم.