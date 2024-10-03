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ظنوا أنها زوجته.. والدة بطل الدوري الألماني تثير جنون المشجعين

3
OCTOBER
2024
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تركت والدة اللاعب الألماني، ليون داجاكو، المشجعين في حالة من عدم التصديق بعد أن اعتقدوا أنها زوجته.
 
وظهر بطل الدوري الألماني السابق بجوار والدته، بليرتا، في صورة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
ولكن لم يتمكن المعجبون من تصديق أعينهم بسبب مظهرها المذهل.
 
واكتسبت بليرتا، وهي خبيرة تجميل من أصل ألباني في كوسوفو، شهرة واسعة في كرواتيا، حيث يلعب ابنها حاليا كمهاجم في نادي هايدوك سبليت.
 
في حين تبدو الشقراء وكأنها في العشرينات، إلا أنها في الأربعينات من عمرها.
 
وأصبحت مؤخرا جدة بعد أن أنجب داجاكو "23 عاما" وصديقته ليوني جون طفلة اسمها نافا في مارس الماضي.
 
وغالبا ما تشارك بليرتا لمحات عن نمط حياتها المتميز بالسفر عبر صفحتها على "إنستغرام"، والتي نجحت في جذب انتباه الناس واكتساب ما يقرب من 22 ألف متابع على المنصة.
 
وفي رد فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، قال أحد المعجبين: هذه والدة اللاعب، وليست زوجته، أنا مندهش حقا.
 
داجاكو هو أحد ثلاثة أبناء لبليرتا، ولد في ألمانيا بعد أن فر والدته ووالده من الحرب الأهلية اليوغوسلافية قبل أن ينتقلا بين شتوتغارت وبايرن ميونخ.
 
وفاز المهاجم بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ في 2020، بعد مشاركته في مباراتين.
 
وانضم داجاكو إلى سندرلاند على سبيل الإعارة من يونيون برلين في 2021 قبل تأمين انتقال دائم في العالم التالي، ثم أمضى الموسم معارا في نادي سانت غالن قبل بيعه إلى هايدوك سبليت في 2023.
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