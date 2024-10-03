بهدف رائع.. محمد صلاح يصبح "ملك إفريقيا" في دوري الأبطال

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بهدف رائع في مرمى بولونيا الإيطالي، مساء الأربعاء، أصبح النجم المصري محمد صلاح "زعيم إفريقيا" في بطولة دوري أبطال أوروبا، محطما رقما تهديفيا جديدا.

وقاد صلاح ناديه ليفربول للانتصار بنتيجة 2-0، على بولونيا، في الدور الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا، بصناعته للهدف الأول وتسجيله الهدف الثاني من تسديدة رائعة.

وبهذا الهدف، أصبح صلاح الهداف الإفريقي التاريخي في دوري أبطال أوروبا، حيث وصل للهدف رقم 45 في المسابقة لأوروبية المرموقة.

وتفوق صلاح على هداف كوت ديفوار التاريخي ديدييه دروغبا، الذي سجل 44 هدفا في المسابقة، بينما سجل الكاميروني سامويل إيتو 30 هدفا في البطولة.

ويحتل صلاح المركز 15 في ترتيب الهدافين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا، ويطمح بنهاية الموسم للوصول للهدف 50 في "تشامبيونز ليغ"، مما سيضعه في المركز الثامن، متساويا مع الأسطورة الفرنسي تييري هنري.