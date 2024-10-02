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صلاح "يخادع" ليفربول.. والنادي لا يشعر بـ"القلق"

2
OCTOBER
2024
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كشف موقع "تيم توك" أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي "يخادع" ناديه ليفربول الإنجليزي من خلال الدخول في مفاوضات على تمديد عقده الحالي مع النادي رغم أنه ينوي الخروج مجاناً نهاية الموسم، بينما يبدو النادي الإنجليزي "واثقاً" من بقاء لاعبه المصري في صفوفه الفترة المقبلة.
 
وقال صلاح عقب الفوز على مانشستر يونايتد مطلع الشهر الحالي: أنا في عامي الأخير ولم يتحدث معي النادي بشأن التجديد، ولهذا سألعب موسمي الأخير مع الفريق وسنرى بعدها.
 
وزاد موقع "تيم توك" أن صلاح بدأ بالتفاوض بشكل مبدئي مع ناديه على تمديد العقد، لكن الأخير يعرف تماماً أن قائد منتخب مصر سيغادر الفريق لينتقل إلى فريق آخر مجاناً الصيف المقبل.
 
ورغم ذلك يرى مسؤولون داخل النادي الشمالي أن فرصة بقاء صلاح مع الفريق لما بعد الموسم الحالي كبيرة، إذ نقل موقع "فوتبول إنسايدر" أن المسؤولين داخل النادي "واثقون" من إمكانية استمرار صلاح، وأن كل ما يحدث لا يشعرهم بالقلق.
 
ويواجه ليفربول أزمة في تجديد عقود 3 من أبرز نجومه الحاليين وهم القائد فيرجيل فان دايك والظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد، بالإضافة إلى محمد صلاح.
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