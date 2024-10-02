استدعاء نجل إبراهيموفيتش لمنتخب السويد للشباب

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استدعي ماكسيميليان إبراهيموفيتش، نجل نجم ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني ومنتخب السويد لكرة القدم سابقا زلاتان، لأول مرة للعب مع منتخب الشباب، وفقا لما أفاد الاتحاد المحلي للعبة الثلاثاء.

ووقّع المهاجم الشاب البالغ 18 عاما أول عقد احترافي له هذا الصيف مع نادي ميلان حيث أنهى والده مسيرته عن عمر يناهز 41 عاما في يونيو 2023 ويشغل حاليا منصب مستشار لرئيس ومالك النادي اللومباردي الأميركي جيري كاردينالي.

ويلعب ماكسيميليان حاليا مع الفريق الرديف لنادي "روسونيري".

وعلّق مدرب الشباب السويدي أندرياس بيترسون لصحيفة "إكسبريسن" قائلاً: "لقد بدأ بداية ممتازة مع بريمافيرا. إنها فرصة جيدة بالنسبة لنا لرؤيته بيننا".

ويخوض منتخب الشباب السويدي مباراتين بمواجهة اليابان وواحدة ضد الولايات المتحدة خلال أيام قليلة في إسبانيا.