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كريستيانو رونالدو يبحث عن موظفين.. عقد دائم وعطلة 50 يوماً

1
OCTOBER
2024
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يبحث الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن عمال بعقود دائمة لفندقه في العاصمة الإسبانية مدريد.
 
ويعد "بيستانا سي آر 7 " أحد أشهر الفنادق في مدريد، ووضع قائد النصر مزايا توظيفية مهمة، لكنه يقدم متطلبات مختلفة للعمال الجدد وظائف مختلفة، أبرزها الحصول على مؤهل تدريب مهني للعمل في مناصب النادل والمشرف وموظف الاستقبال ومساعد "البار" ونادل مبتدئ عديم الخبرة، كما أن الشرط الأساسي للجميع هو الحصول على مستوى عال في اللغة الإنجليزية.
 
ويقدم فندق رونالدو للموظفين الجدد عقدا دائما مع تذاكر المطعم وسعرا مخفضا إذا كنت ترغب في الإقامة بأحد فنادق السلسلة، وسيكون الراتب حوالي 2300 يورو شهريا مع 50 يوما من الإجازة ومكافأة عيد الميلاد، وأيضا خصم 25% في الحانات والمطاعم، وبمجرد اجتياز فترة الاختبار، والتي ستحددها الشركة في وقت مقابلة العمل، سيحصل المرشح أيضا على تأمين صحي خاص لن يضطر إلى دفع أي شيء مقابله، وفيما يتعلق بالعطلات، بالإضافة إلى 30 يوما في السنة، يتم منح الموظفين 20 يوما إضافيا.
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