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اعتقال كبار المشجعين في ميلانو للاشتباه في ارتباطهم بالمافيا

1
OCTOBER
2024
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اعتقلت الشرطة الإيطالية، الإثنين، 19 من كبار مشجعي كرة القدم البارزين لناديي إنتر ميلانو وإي سي ميلان.
 
ويشتبه في أن العديد من هؤلاء المشجعين على صلة بمافيا ندرانجيتا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
 
وكشفت القضية، حسب المحققين، كيف تحولت روابط المشجعين إلى عصابات إجرامية تدير عمليات احتيال في بيع التذاكر وحماية أكشاك المشروبات ومواقف السيارات حول ملعب سان سيرو، الذي يتقاسمه فريقا دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
 
وقال المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب جيوفاني ميليلو في مؤتمر صحفي في ميلانو: "هذا تحقيق مهم لأنه يجبرنا على فتح أعيننا على الواقع وعلى مخاطر نفوذ المافيا في الملاعب".
 
وقال ممثلو الادعاء والشرطة إن المشتبه بهم، ومنهم رؤساء روابط المشجعين في الناديين، ضغطوا على مسؤولين ولاعبين في الناديين للحصول على كميات كبيرة من التذاكر لإعادة بيعها.
 
وقال المدعي العام في ميلانو مارسيلو فيولا "إن إنتر ميلان وإيه سي ميلان هما الطرفان المتضرران والضحيتان".
 
وذكر ميلان أنه سيتعاون بشكل كامل مع المحققين. بينما لم يصدر إنتر ميلان أي تعليق فوري.
 
وتأتي أنباء التحقيق بعد أقل من شهر من إلقاء القبض على أندريابيريتا، زعيم رابطة مشجعي إنتر، بتهمة قتل أنطونيو بيلوكو، أحد كبار الشخصيات في عصابة بيلوكو ندرانجيتا في كالابريا.
 
وقالت الشرطة والادعاء العام إن إنتر وميلان منافسان شرسان في الرياضة، لكن رابطتي مشجعي الناديين وقعتا على اتفاقية عدم قتال من أجل تعظيم أرباحهما غير المشروعة، مضيفة أن مشجعي كرة القدم يجب أن يغيروا عقليتهم.
 
وقال المدعي العام في ميلانو باولو ستوراري في المؤتمر الصحفي:"إذا لم يحدث تغيير في الطريقة التي يتم بها التعامل مع هذه الأمور، فسيتم استبدال الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم بآخرين سيرتكبون نفس الجرائم".
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