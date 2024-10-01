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فيفا يوقف إيتو لمدة 6 أشهر عن مباريات المنتخب الكاميروني

1
OCTOBER
2024
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإثنين، إيقاف رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة النجم الدولي السابق صامويل إيتو لمدة ستة أشهر عن جميع مباريات منتخب بلاده بسبب سلوكه خلال مباراة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة.
 
وتتهم اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي ومنتخب "الأسود غير المروضة" بانتهاك القواعد المتعلقة بـ"السلوك الهجومي في انتهاك مبادئ اللعب النظيف والتصرف المشين للاعبين والمسؤولين".
 
واتُّهم إيتو بالضغط على الحكام خلال مباراة ثمن النهائي التي خسرتها الكاميرون أمام البرازيل (1-3 بعد التمديد) خلال كأس العالم تحت 20 سنة في كولومبيا.
 
واعترض الوفد الكاميروني بشكل خاص على ركلة الجزاء التي أدركت منها البرازيليات التعادل.
 
وقال الاتحاد الدولي إن إيقاف إيتو لا يتعلق بمهامه كرئيس للاتحاد لكنه "سيمنعه من حضور مباريات كرة القدم للرجال والسيدات التي تشارك فيها المنتخبات الممثلة للاتحاد الكاميروني في جميع الفئات أو الفئات العمرية".
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