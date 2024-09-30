العثور على نجم الدوري الإيطالي ميتاً في فندق

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توفي نجم الدوري الإيطالي السابق، أندريا كابوني، عن عمر يناهز 43 عاما، إذ تم العثور على جثته في فندق ذي خمس نجوم في كالياري، صباح الأحد.

وتشير التقارير الإيطالية إلى أنه توفي متأثرا بإصابات في الرأس بعد سقوط عرضي على ما يبدو، وأصدر كالياري بيانا وصف فيه اللاعب بأنه "شاب معروف دائما باحترافيته وتفانيه وشغفه".

وارتدى كابوني القميص رقم 10 الذي يحمله الأسطورة جيانفرانكو زولا في نادي كالياري الإيطالي.

إذ أمضى زولا، نجم تشيلسي، فترة مع كالياري من 2003 إلى 2005، ثم تم إلغاء رقم قميصه بعد ذلك.

لكن بعد عامين، حصل كابوني على شرف ارتداء القميص رقم 10 للنادي، وشارك مع الفريق في 113 مباراة، وسجل 12 هدفا.