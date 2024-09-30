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مبابي "يؤمِّن" نفسه ويستثمر أمواله خارج الملاعب

30
SEPTEMBER
2024
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واصل الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، استثماراته إذ استحوذ على حصة في شركة "لويفي تكنولوجي" الألمانية، بعد فترة من استحواذه على نادي ستاد ماليربي المنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.
 
وذكرت شبكة "بلومبرغ" أن لويفي قالت إن لاعب ريال مدريد البالغ من العمر 25 عاماً حصل على حصة أقلية تزيد عن 10% من خلال شركته الاستثمارية "كوليشن كابيتال"، من دون الكشف عن قيمة الصفقة.
 
وجاءت هذه الخطوة بعد أن قامت لويفي - المعروفة بأجهزة التلفزيون عالية الجودة- باختيار مبابي كسفير للعلامة التجارية في وقت سابق من هذا العام.
 
وقال أصلان خابلييف الرئيس التنفيذي لشركة لويفي، إن الشركة تهدف إلى زيادة الإيرادات السنوية بشكل حاد إلى حوالي 300 مليون يورو على مدى العامين المقبلين من مستوى 60 مليون يورو الحالي، مع التركيز بشكل خاص على أسواق أميركا الشمالية وآسيا.
 
وتدرك "لويفي" أن متابعي المهاجم الفرنسي البالغ عددهم 122 مليون عبر منصة "إنستغرام" قد يكون ذا قيمة خاصة بالنسبة للشركة.
 
وسبق أن قامت شركة "إنتركونكتد فينتشرز" المملوكة لمبابي أيضاً، في وقت سابق من هذا العام، بشراء حصة من شركة أوكتري كابيتال مانجمينت للاستثمارات للاستحواذ على حصة أغلبية في نادي ماليربي الفرنسي، ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.
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