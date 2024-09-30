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بعد ديربي مدريد.. أنشيلوتي يشعر بخيبة أمل

30
SEPTEMBER
2024
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أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خيبة أمله بعد سماح فريقه لمضيفه أتليتيكو مدريد بانتزاع التعادل 1-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال مواجهتهما في الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.
 
وقال إن ريال مدريد يستحق حظا أفضل بعد أن هيمن على معظم فترات المباراة، لكنه أبدى سعادته بقدرة فريقه على الخروج بنقطة واحدة على الأقل من الملعب الذي خسر عليه مرتين الموسم الماضي.
 
 
وقال أنشيلوتي للصحفيين: "من الصعب التعامل مع التعادل في مباراة كنا قريبين للغاية من الفوز بها. قد يحدث ذلك، المنافس قوي للغاية ولديه الكثير من الجودة. هدفهم جاء في الدقيقة الأخيرة إنه أمر مؤسف. سيطرنا على المباراة جيدا وكنا قريبين من التسجيل".
 
وأضاف: "لكنني أحب دائما التفكير بشكل إيجابي. خرجنا بنقطة واحدة خارج ملعبنا ونحن الآن أقرب بنقطة واحدة (من برشلونة المتصدر الذي خسر4-2 أمام أوساسونا يوم السبت الماضي). الديناميكية جيدة، نحن في المنافسة ولا نشعر باليأس. التعادل هنا قد يعني نقطة جيدة للمستقبل".
 
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 18 نقطة، متأخرا بثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر ومتقدما بنقطتين عن أتليتيكو صاحب المركز الثالث بعد 8 مباريات.
 
وافتتح ريال التسجيل في الدقيقة 64 بتسديدة من مسافة قريبة للمدافع إيدر ميليتاو لكن المباراة توقفت لأكثر من 20 دقيقة بعد أن ألقت جماهير الفريق المضيف مقذوفات على أرض الملعب أثناء احتفالات الضيوف بالهدف.
 
وبعد استئناف المباراة، كثف أتليتيكو الضغط وأدرك التعادل في النهاية في الدقيقة 95، عندما سجل البديل أنخيل كوريا الهدف بعد هجمة مرتدة.
 
وأشاد المدرب الإيطالي بالحكم ماتيو بوسكيتس فيرير لإيقافه المباراة حتى تم السيطرة على الموقف، لكنه رفض فكرة أن هذا التوقف ساعد أتليتيكو على استعادة زخمه بعد الهدف.
 
وقال أنشيلوتي: "لا أعتقد أن الأمر ساعد أتليتيكو، لقد أثر علينا على حد سواء. كنا جميعا نريد اللعب. وكان قرار إيقاف المباراة صحيحا".
 
وتابع: "قال الحكم إن هناك قداحات ألقيت وأنه أوقف المباراة مرتين، وإذا ألقوا قداحة أخرى فسيضطر لإيقافها. أعتقد أن القرار كان صائبا من جانب الحكم. كان لابد من إيقاف المباراة، وتمت تسوية بعض الأمورواستأنفنا اللعب من جديد".
 
وأضاف: "بالتأكيد هذا الموقف لم يعجب أحدا. كان الجميع يريد اللعب. لقد تصرف الحكم بشكل جيد".
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