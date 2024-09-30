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برشلونة يتلقى هزيمته الأولى في "الليغا"

30
SEPTEMBER
2024
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سجل المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير ثنائية ليقود أوساسونا لفوز مفاجئ بنتيجة 4-2 على ضيفه برشلونة، الذي تلقى أول هزيمة في الدوري الإسباني هذا الموسم، السبت.
 
وقرر المدير الفني لبرشلونة هانز فليك إراحة لامين يامال ورافينيا وإنيغو مارتينيز، الذين اعتادوا المشاركة بشكل أساسي، قبل مواجهة يانغ بويز في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.
 
ولعب الجناح برايان ساراغوسا (23 عاما)، المعار من بايرن ميونيخ الألماني، عرضية حولها بوديمير بضربة رأس إلى داخل الشباك، ليفتتح التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن يضاعف ساراغوسا ذاته تقدم أوساسونا بتسديدة كللت هجمة مرتدة سريعة بعد 10 دقائق.
 
وقلص برشلونة الفارق بعد خطأ فادح من سيرجيو إيريرا حارس مرمى أوساسونا، الذي أخفق في التصدي لتسديدة ضعيفة من باو فيكتور في الدقيقة 53.
 
لكن بوديمير سجل الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 72، بعدما تعرض للإعاقة داخل منطقة الجزاء.
 
وسجل البديل أبيل بريتونيس الهدف الرابع بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة في الدقيقة 83، قبل أن يحرز يامال الهدف الثاني للفريق الكتالوني من تسديدة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 89.
 
ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يواجه غريمه المحلي أتلتيكو مدريد الأحد، بينما يحتل أوساسونا المركز السادس برصيد 14 نقطة.
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