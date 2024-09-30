بالفيديو: شغب جماهير في مباراة تعادل أتليتيكو وريال مدريد

A + A -

فرض أتليتيكو مدريد التعادل 1-1 على ضيفه ريال مدريد في مباراة قمة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم توقفت لأكثر من 20 دقيقة بعدما ألقى مشجعون أغراضا باتجاه الملعب بعدما منح إيدير ميليتاو التقدم لريال اليوم الأحد.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 69 عندما ألقى أفراد من رابطة (فوندو سور) لمشجعي أتليتيكو التي شغلت الجزء الجنوبي السفلي من المدرجات، أغراضا باتجاه تيبو كورتوا حارس مرمى الريال.

وبعدما أخطر كورتوا الحكم، قرر الأخير إيقاف المباراة وأمر اللاعبين بدخول غرف الملابس.

وبعد أكثر من 20 دقيقة، عاد اللاعبون إلى أرضية الملعب لاستئناف المباراة وسعى صاحب الأرض لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح أنخيل كوريا في إدراك التعادل من مسافة قريبة مكللا هجمة مرتدة سريعة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين أمام أتليتيكو ثالث الترتيب وثلاث نقاط خلف برشلونة المتصدر بعد ثماني مباريات.