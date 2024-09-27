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الاتحاد.. "عقوبة" تطارد دونيس منذ 9 أعوام

27
SEPTEMBER
2024
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يسعى المدرب اليوناني جورجيوس دونيس إلى إنهاء سلسلة الهزائم التي لاحقته أمام اتحاد جدة الذي كسبه في أول لقاء ومن ثم خسر 7 مرات في 3 فرق دربها قبل وصوله إلى الخليج
 
ويقود اليوناني دونيس فريق الخليج أمام الاتحاد في الجولة الخامسة ويأمل أن يكتب انتصاره الثالث في مسيرته على الفريق الغربي في مسيرته.
 
يعد اتحاد جدة أكثر فريق سعودي هزم المدرب اليوناني الشهير في الدوري، إذ كسبه 7 مرات وتعادل مرة مقابل خسارة.
 
وافتتح دونيس مواجهاته باتحاد جدة بانتصار دوري على الأخير متتاليين، حينما كان مدربا لنادي الهلال في 2015، ولكنه لم يعرف الانتصار عليه بعدها حتى اليوم.
 
ففي مواجهتي الذهاب والإياب للموسم اللاحق فاز الاتحاد 4 – 3 و 1 – صفر، وترك جيورجيوس الهلال نهاية الموسم قبل أن يتجدد اللقاء بين الطرفين في إياب موسم 2021 -2022 عندما تعادل الفتح ومدربه دونيس.
 
ومنذ ذلك التعادل قبل عامين حقق الاتحاد 5 انتصارات متتالية على أندية دونيس، 3 – 1 و 5 – 1 مع الفتح و 3 – صفر و 2-1 مرتين مع الوحدة.
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