أوباميانغ.. الهدف الأول "يتأخر" دائماً

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عرف الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ بدايات متباينة مع الأندية في مسيرته إذ لا زال يلاحق هدفه الدوري الأول مع القادسية حتى الآن.

ولم يخض أوباميانغ مواجهة القادسية الأولى بسبب عقوبة مع مارسيليا، ناديه السابق، فيما خاض المواجهات الثلاث الماضية وعجز عن التسجيل في الدوري السعودي.

وعرف أوباميانغ هدفه الأول في الدوري الفرنسي في الجولة السابعة عشرة مع ليل في عام 2009، وجاء هدفه الأول مع سانت إتيان في الجولة 30، أي في مباراته التاسعة بقميص فريقه الجديد بعدما انتقل في الفترة الشتوية.

ولم يعرف "أوبا" الانتظار كثيرا مع دورتموند الألماني إذ هز الشباك في أول جولة في الدوري جينها انتهى اللقاء برباعية نظيفة في مرمى أوغسبورغ.

وفي يناير 2018 تعاقد أرسنال مع أوباميانغ وفي أول مشاركة له بقميص الفريق اللندني سجل في الفوز العريض على إيفرتون 5 – 1، بينما عرف بداية قوية مع برشلونة الإسباني فبعد غيابه عن التسجيل أمام أتلتيكو مدريد وإسبانيول، أحرز ثلاثية "هاتريك" في مرمى فالنسيا في ثالث مبارياته مع الفريق.

وسجل أوباميانغ هدفاً في مرمى كريستال بالاس في أول مباراة له مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ انتقاله إلى مارسيليا الفرنسي صيف 2023، خاض أوباميانغ 7 مباريات عجز خلالها عن التسجيل قبل أن تشهد شباك لوهافر هدفه الأول في المسابقة في الجولة الثامنة.