living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أوباميانغ.. الهدف الأول "يتأخر" دائماً

27
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عرف الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ بدايات متباينة مع الأندية في مسيرته إذ لا زال يلاحق هدفه الدوري الأول مع القادسية حتى الآن.
 
ولم يخض أوباميانغ مواجهة القادسية الأولى بسبب عقوبة مع مارسيليا، ناديه السابق، فيما خاض المواجهات الثلاث الماضية وعجز عن التسجيل في الدوري السعودي.
 
وعرف أوباميانغ هدفه الأول في الدوري الفرنسي في الجولة السابعة عشرة مع ليل في عام 2009، وجاء هدفه الأول مع سانت إتيان في الجولة 30، أي في مباراته التاسعة بقميص فريقه الجديد بعدما انتقل في الفترة الشتوية.
 
ولم يعرف "أوبا" الانتظار كثيرا مع دورتموند الألماني إذ هز الشباك في أول جولة في الدوري جينها انتهى اللقاء برباعية نظيفة في مرمى أوغسبورغ.
 
وفي يناير 2018 تعاقد أرسنال مع أوباميانغ وفي أول مشاركة له بقميص الفريق اللندني سجل في الفوز العريض على إيفرتون 5 – 1، بينما عرف بداية قوية مع برشلونة الإسباني فبعد غيابه عن التسجيل أمام أتلتيكو مدريد وإسبانيول، أحرز ثلاثية "هاتريك" في مرمى فالنسيا في ثالث مبارياته مع الفريق.
 
وسجل أوباميانغ هدفاً في مرمى كريستال بالاس في أول مباراة له مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.
 
ومنذ انتقاله إلى مارسيليا الفرنسي صيف 2023، خاض أوباميانغ 7 مباريات عجز خلالها عن التسجيل قبل أن تشهد شباك لوهافر هدفه الأول في المسابقة في الجولة الثامنة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   