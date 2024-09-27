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سجن مشجع في إسبانيا أهان فينيسيوس

27
SEPTEMBER
2024
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، إدانة مشجع وجه إساءة عنصرية إلى مهاجم الفريق فينيسيوس جونيور ولاعب فياريال صمويل تشوكويزي في مباراتين بمايوركا العام الماضي والحكم عليه بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
 
وتم إيقاف عقوبة المعتدي، الذي لم يذكر النادي الإسباني اسمه في بيانه، بالسجن لمدة 12 شهرا بعد تقديمه خطاب اعتذار إلى فينيسيوس والخضوع لفترة تأهيل على مكافحة التمييز.
 
 
ومُنع أيضا من دخول الملاعب لمدة ثلاث سنوات.
 
وقال ريال مدريد "هذه هي الإدانة الجنائية الثالثة التي تصدر في الأشهر الأخيرة بسبب إساءات عنصرية وُجهت للاعبين في ريال مدريد".
 
وأضاف "ريال مدريد سيواصل العمل لحماية قيم النادي واستئصال أي سلوك عنصري في عالم كرة القدم والرياضة".
 
ووقعت الإساءات ضد فينيسيوس وتشوكويزي في ملعب سون مويكس في بالما عاصمة مايوركا وفصل أسبوعان بين الواقعتين.
 
وكان بالإمكان سماع مشجعين في مقطع فيديو وهم يصفون اللاعب البرازيلي بالقرد خلال مباراة مايوركا أمام ريال مدريد.
 
وعبر اللاعب علنا وبكل صراحة عن إدانة العنصرية في مباريات كرة القدم في إسبانيا.
 
وقال النادي إن صبيا وجه إساءة عنصرية للاعب وسط ريال مدريد أوريلين تشواميني في أبريل من هذا العام اعتذر أيضا وأبدى ندمه.
 
ومُنع الصبي من دخول الملاعب لمدة عام وسيشارك في أنشطة تعليمية اقترحها مكتب المدعي العام وسيدفع غرامة.
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