"خبر حزين" لجماهير الهلال السعودي بشأن نيمار

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أعلن مدرب نادي الهلال السعودي، جورجي جيسوس، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ليس جاهزا للعودة الوشيكة للعب مع الفريق.

وقع النجم البرازيلي لنادي الهلال في أغسطس 2023، لكنه لعب 5 مباريات فقط ثم خضع لعملية جراحية بعد إصابة خطيرة في ركبته اليسرى أثناء وجوده مع منتخب بلاده في أكتوبر.

بعد عودة نيمار (32 عاما) للتدريبات في يوليو، زادت التكهنات بأنه قريب من العودة للعب، لكن جيسوس خفض سقف التوقعات خلال مؤتمر صحفي بعد إحدى المباريات.

وقال جيسوس، الذي قاد الهلال إلى لقب الدوري الـ19 في مايو الماضي، الثلاثاء، إن "نيمار لاعب مهم للهلال والدوري بشكل عام. ورغم ذلك لا يمكنني تحديد موعد عودته لكننا سننظر في الوضع خلال يناير".

وسيتمكن نيمار من المشاركة مع الهلال في يناير المقبل في النصف الثاني من موسم الدوري السعودي للمحترفين.

ومع السماح لفرق الدوري السعودي للمحترفين بتسجيل 8 لاعبين أجانب كحد أقصى فوق سن 21 عاما، حل ماركوس ليوناردو، الذي تم التعاقد معه من بنفيكا في وقت سابق من سبتمبر، مكان نيمار في قائمة النصف الأول من موسم الدوري.

ومع استعادة لياقته البدنية، سيكون نيمار، الذي ينتهي عقده الممتد لعامين في أغسطس المقبل، مؤهلا للظهور في حملة الهلال الجارية في دوري أبطال آسيا للنخبة حيث لا تفرض المسابقة القارية أي قيود على عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم.