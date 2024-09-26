living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ريال مدريد يعلن إصابة مبابي.. وتقارير تكشف مدة غيابه

26
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، إصابة مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي في فخذه الأيسر تعرض لها في المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس (3-2) الثلاثاء في المرحلة السابعة.
 
وكتب العملاق الإسباني في بيان صحفي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا كيليان مبابي من قبل المصلحة الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليسرى".
 
ولم يحدد الريال مدة غياب نجمه الجديد، فيما أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى إمكانية غيابه لثلاثة أسابيع، كما ذكرت تقارير أخرى أنه سيغيب عن مباراة الأحد أمام أتليتيكو مدريد.
 
وتم استبدال اللاعب (25 عاما) في الدقيقة 80 من المباراة، وأشار إلى فخذه أثناء مغادرة الملعب.
 
ويقدم مبابي، الذي انضم لريال مدريد قادما من باريس سان جرمان هذا العام، أداء رائعا هذا الموسم إذ سجل سبعة أهداف مع الفريق في تسع مباريات بجميع المسابقات.
 
ويحتل النادي الملكي المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن برشلونة الذي لعب مباراة أقل ويواجه خيتافي صاحب المركز قبل الأخير في وقت لاحق الأربعاء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   