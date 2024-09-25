بعد واقعة غابرييل.. هالاند مهدد بعقوبة "المخاطرة بحياة البشر"

A + A -

تلقى النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، انتقادات لاذعة بعد مباراة فريقه أمام أرسنال يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب استخدام هاتفه المحمول أثناء القيادة.

وافتعل هالاند العديد من الأزمات خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، إذ ضرب بالكرة في رأس غابرييل مدافع أرسنال، كما اشتبك مع غابرييل جيسوس مهاجم الفريق اللندني عقب المباراة، لكن تقارير صحافية ذكرت أنه لن تتم معاقته بأثر رجعي من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت صحيفة "الصن" البريطانية، أن هالاند واجه مشكلة أخرى عقب المباراة بعدما تم تصويره وهو يستخدم هاتفه المحمول أثناء قيادته للسيارة التي يبلغ سعرها 250 ألف جنيه إسترليني.

وأضافت التقارير أنه مع بدء حركة المرور في التحرك مرة أخرى، ترك هالاند هاتفه وقاد بسرعة بعيداً عن الملعب.

وتأتي الواقعة بعد عام من تصوير المهاجم النرويجي أثناء استخدام هاتفه بينما كان يقود سيارته القديمة على طريق مزدوج بالقرب من ملعب الاتحاد في مانشستر.

وقال مصدر للصحيفة البريطانية: هالاند سجل هدفاً في مرماه بالتأكيد.. سيارته كانت محاطة بالجماهير الذين يلتقطون الصور ومقاطع الفيديو.

وأضاف: هالاند بدا غير منزعج تماماً ولم يفكر في أي شيء بشأن تصفح هاتفه أثناء القيادة.. إنه قدوة للكثير من الأطفال الصغار، لذا يجب أن يكون أكثر وعياً. إنه أمر خطير جداً وليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك.

وقالت لوسي ستراكر، التي تعمل في شركة "بريك" لسلامة الطرق: من المهم لأي شخص مؤثر أن يتصرف بمسؤولية في مثل هذه المواقف، حتى يتمكن أولئك الذين يتطلعون إليه من أتباعه كمثل أعلى.

كما انتقدت روث بيردي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة سلامة الطرق تصرف هالاند قائلة: استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أمر غير قانوني وخطير على حياة البشر بشكل لا يصدق، مما يزيد بشكل كبير من خطر الاصطدامات والإصابات والوفيات على طرقنا.