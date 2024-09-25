كأس الرابطة.. مانشستر سيتي يتخطى واتفورد ويبلغ الدور الرابع

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سجل ماتيوس نونيز هدفه الأول مع مانشستر سيتي في مباراته رقم 34 ليفوز صاحب الأرض 2-1 على واتفورد المنافس في دوري الدرجة الثانية ليبلغ الدور الرابع في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وسجل جيريمي دوكو الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد خمس دقائق من البداية وأضاف نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 38 ليفرض فريق المدرب بيب غوارديولا سيطرته في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وعانى واتفورد من بعض الهزائم المروعة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي في المواسم الأخيرة لكنه رفض الاستسلام وقلص توم إينس الفارق في الدقيقة 86 بتسديدة قوية.

ورغم الضغط المتأخر من جانب واتفورد نجح مانشستر سيتي، الفائز باللقب ثماني مرات، في تجنب اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وحجز تشيلسي مكانه في الدور الرابع بفوزه الساحق 5-صفر على بارو متصدر الدرجة الرابعة في ستامفورد بريدج وسجل كريستوفر نكونكو ثلاثية من الأهداف لفريق المدرب إنزو ماريسكا.