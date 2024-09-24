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القبض على لاعب أرسنال بتهمة حيازة حشيش قيمته 600 ألف جنيه

24
SEPTEMBER
2024
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ألقت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في أسكتلندا والقبض على جاي إيمانويل-توماس مهاجم أرسنال وإبسويتش تاون السابق ووجهت إليه اتهامات وصودر 60 كيلوغراما من القنب "الحشيش" بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني بحوزته في مطار ستانستيد بأسكتلندا.
 
وقبض على إيمانويل-توماس، 33 عاما، لاعب غرينوك مورتون المنافس في دوري الدرجة الثانية الأسكتلندي، من قبل ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة يوم الأربعاء.
 
  
ونشرت الوكالة في بيان يوم الخميس "وجهت اتهامات إلى رجل ألقت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في اسكتلندا القبض عليه فيما يتعلق بمصادرة حوالي 60 كيلوغراما من القنب في مطار ستانستيد في وقت سابق من هذا الشهر. واعتقل جاي إيمانويل توماس واستجوب من قبل ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بعد اكتشاف مخدرات تقدر قيمتها بنحو 600 ألف جنيه إسترليني في حقائبه من قبل ضباط الجوازات في الثاني من سبتمبر".
 
 
وجرى توجيه الاتهام لإيمانويل-توماس بالاتجار في المخدرات وهو رهن الاحتجاز ومن المتوقع أن يمثل أمام القضاء في وقت لاحق من يوم الخميس.
 
وبدأ المهاجم الإنجليزي مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية أرسنال وخاض خمس مباريات فقط مع الفريق، كما لعب مع بريستول سيتي وكوينز بارك رينجرز.
 
ولا تعد قضايا اللاعبين والمخدرات أمرا جديدا إذ سبق وحكم على كوينسي بروميس لاعب أياكس وإشبيلية السابق بالحبس 6 أعوام في هولندا غيابيا بعد أن تم تأكيد أنه كان في منتصف قضية تهريب ألف و360 كيلوغراما من الكوكايين إلى البرازيل في عام 2020 في حادثتين مختلفتين.
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