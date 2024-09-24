living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ضربة جديدة لبرشلونة.. انتهاء موسم تير شتيغن

24
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ضربة قوية تعرض لها نادي برشلونة الإسباني، بعد الكشف عن إصابة حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن، التي اتضح إنها إصابة خطيرة، ستبعده طوال الموسم.
 
ووفقا لنادي برشلونة الإسباني من المتوقع غياب مارك أندري تير شتيغن، عن الملاعب لفترة طويلة، وذلك لاضطراره إلى إجراء جراحة بسبب "تمزق كامل" في وتر الركبة.
 
وقال برشلونة: "أكدت الفحوص التي أجريت للاعب الفريق الأول مارك أندريه تير شتيغن إصابته بتمزق كامل في وتر الرضفة لركبته اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية بعد ظهر الاثنين، وبمجرد اكتمال العملية سيتم إصدار تحديث جديد".
 
تعرض تير شتيغن للإصابة في نهاية الشوط الأول عندما هبط بشكل سيئ على قدمه اليمنى وهو يحاول التقاط كرة عرضية، فنقل على حمالة إلى خارج الملعب بعد تدخل المسعفين وهو ممدد يصرخ من الألم.
 
وأفاد مواطنه المدرب هانزي فليك بعد اللقاء بأن الإصابة تبدو "كبيرة وخطيرة" من دون أن يتوقع مدة الغياب قبل الخضوع للفحوص اللازمة.
 
وقال فليك: "لا تبدو الأمور جيدة بالنسبة لمارك. علينا الانتظار لمعرفة كامل تشخيص الإصابة، لكن يجب الإقرار أنها (الإصابة) تبدو خطيرة جدا".
 
ونقل ابن الـ32 عاما إلى مستشفى بالقرب من ملعب "لا سيراميكا" وتوقعت محطة "راك 1" أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 8 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه.
 
وسقط تير شتيغن الذي بات الحارس الأساسي للمنتخب الألماني بعد اعتزال مانويل نوير دوليا، أرضا إثر ركلة ركنية لفياريال وترك مكانه لإينياكي بينيا.
 
وانضم تير شتيغن إلى لائحة طويلة من الإصابات في صفوف النادي الكتالوني الذي حقق بداية مثالية للدوري بفوزه بجميع مبارياته الست حتى الآن، إذ لحق بالأوروغوياني رونالدو أراوخو والدنماركي أندرياس كريستنسن ومارك برنال والهولندي فرنكي دي يونغ وفيرمين لوبيس والوافد الجديد داني أولمو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   