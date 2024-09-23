هدف قاتل يحرم أرسنال من فوز مثير على مانشستر سيتي

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فرض مانشستر سيتي التعادل على أرسنال في المباراة التي جرت بين الفريقين، الأحد، ضمن الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فعلى ملعب الاتحاد تقدم إيرلينغ هالاند لأصحاب الأرض في الدقيقة 9 قبل أن يتعادل ريكاردو كالافيور للضيوف في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 45 من الشوط الأول، أضاف غابرييل ماغاليس لأرسنال قبل أن يدرك جون ستونز التعادل للسيتي في الدقيقة 90+7 من المباراة.

بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بينما وصل رصيد أرسنال إلى 11 نقطة في المركز الرابع خلف ليفربول وأستون فيلا ولكل منهما 12 نقطة.

وشهدت المباراة، طرد لاعب من أرسنال ليضطر إلى لعب الشوط الثاني كاملا بـ10 لاعبين بعد إقصاء تروسارد في نهاية الشوط الأول، لحصوله على إنذارين.