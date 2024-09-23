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العين يقسو على أوكلاند سيتي ويضرب موعدا مع الأهلي المصري

23
SEPTEMBER
2024
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ضرب نادي العين الإماراتي بطل آسيا موعدا مع الأهلي المصري بطل أفريقيا، ضمن المرحلة الثانية لبطولة كأس الإنتركونتيننتال لكرة القدم بعد فوزه، الأحد، على أوكلاند سيتي النيوزيليندي بطل أوقيانوسيا 6-2.
 
المباراة أقيمت على ملعب هزاع بن زايد، في المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا- آسيا- المحيط الهادي من النسخة الجديدة لكأس القارات للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
 
وتقدم العين بضربة رأسية عن طريق مدافعه فابيو كاردوسو في الدقيقة 7، قبل أن يحرز سيكو بابا الهدف الثاني في الدقيقة 13.
 
وفي الدقيقة 43  قلص غيرسون لاغوس النتيجة للفريق النيوزيلندي من ضربة ركنية مرت بغرابة فوق حارس العين عبد الكريم تراوري.
 
لكن العين عاد وسجل الهدف الثالث سريعا في الدقيقة 45+1 عن طريق ماتياس بالاسيوس لينتهي الشوط الأول بتقدم العين 3-1.
 
وفي الدقيقة 54 قلص بيفان النتيجة مرة أخرى لنادي أوكلاند سيتي، مما جعل جماهير العين تشعر بالقلق.
 
ومع دخول المغربي سفيان رحيمي للمباراة سجل برأسه الهدف الرابع للعين في الدقيقة 78.
 
وفي الدقيقة 90+2 سجل البديل كاكو الهدف الخامس للعين بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء.
 
وعاد رحيمي ليوقع الهدف السادس والأخير في الدقيقة 90+4 ليضرب موعدا مع الأهلي المصري على ملعب القاهرة في 29 أكتوبر المقبل.
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