ميلانو "حمراء".. إي سي يهزم إنتر بهدف قاتل

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حقق إي سي ميلان فوزا صعبا في وقت قاتل على جاره ومضيفه إنتر ميلان، في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي، الأحد، ليقفز إلى المركز السابع متساويا في عدد النقاط مع إنتر السادس.

وتقدم ميلان بهدف مستحق عندما سجل كريستيان بوليسيك في الدقيقة العاشرة، بعد توغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك فيدريكو ديماركو التعادل لإنتر بعدها بنحو 18 دقيقة.

لكن المدافع ماتيو غابيا تمكن من الإفلات من رقيبه، وسدد برأسه في الزاوية العليا للمرمى بعد ركلة حرة في الدقيقة 89، ليسجل هدف الفوز القاتل لميلان.

ونجح يان سومر حارس إنتر ومايك مانيان حارس ميلان في التصدي للعديد من التسديدات الصعبة طوال المباراة، حتى تمكن غابيا من انتزاع هدف الفوز.

وخفف الفوز بعض الضغوط عن مدرب ميلان باولو فونسيكا بعد بداية مخيبة للآمال للموسم، حيث حقق ميلان فوزه الأول في قمة المدينة بعد 6 هزائم متتالية أمام إنتر.

ويمتلك إنتر 8 نقاط تضعه في المركز السادس، متساويا مع ميلان الذي يتأخر عنه بمركز واحد بسبب فارق الأهداف.